استطلاع يظهر تقدم بايدن.. وترامب يذكرهم بـ

2020/11/01 | 08:40 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أظهر استطلاع للرأي نشرته شبكة "سي أن أن" الأميركية، صباح الأحد، تقدم المرشح الديمقراطي، جو بايدن، على منافسه الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، في ولايات وصفتها بالمهمة في السباق نحو البيت الأبيض، قبل 48 ساعة من الاقتراع الحاسم.

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