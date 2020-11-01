2020/11/01 | 08:40 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – انطلقت في محافظة البصرة، الصفحة الرابعة من المرحلة الثانية لعمليات “الوعد الصادق”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات البصرة : انطلاق عملية “الوعد الصادق” بصفحتها الرابعة وكالة الصحافة المستقلة.

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