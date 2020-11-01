2020/11/01 | 08:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد-واع

ألقت القوات الأمنية،اليوم الاحد،القبض على 11 مطلوباً في انطلاق الصفحة الرابعة من المرحلة الثانية لعمليات الوعد الصادق في البصرة.

وقال قائد حدود المنطقة الرابعة العميد خلف البدران في تصريح للعراقية الإخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية(واع):إن"عمليات الوعد الصادق بمرحلتها الثانية انطلقت صباح اليوم للبحث عن المطلوبين والسلاح المنفلت في أقضية وأطراف المدينة في محافظة البصرة".

واضاف ان"القوات الامنية القت القبض على 11 مطلوباً ومصادرة أسلحة مختلفة في الزبير وابي الخصيب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق الصفحة الرابعة من المرحلة الثانية لعمليات الوعد الصادق في البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق الصفحة الرابعة من المرحلة الثانية لعمليات الوعد الصادق في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).