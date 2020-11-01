2020/11/01 | 08:42 - المصدر: عين العراق

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الأحد 1 نوفمبر 2020 | 08:35 صباحاً | عدد القراءات : 11

العراق يستورد روبوتات لمكافحة المتفجرات

أجرت المديرية العامة لمكافحة المتفجرات في وزارة الداخلية مباحثات مع احدى الدول الاوروبية لتزويدها بأجهزة حديثة.

وافاد مدير عام المديرية التابعة لوزارة الداخلية اللواء الحقوقي صباح حسن الشبلي، بأن" المباحثات شملت تزويد المديرية بأجهزة روبوت لمكافحة المتفجرات بأحدث ما موجود منها في دول العالم المتقدمة"، مشيرا الى"اسهامها بحفظ الامن والاستقرار في البلاد".

وعد مديريته التي تأسست العام 2005 والتابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، مفصلا مهما بالوزارة، اذ تأسست بشكل بسيط لتتوسع بعد ذلك، مبينا ان"المديرية تم تفعيلها بعد احتلال عصابات “داعش” الاجرامية لعدد من المحافظات قبل اعوام، اسوة ببقية المفاصل الامنية الاخرى".

واردف الشبلي، أن"محور عملها في محاربة الارهاب تركز في تفكيك العجلات المفخخة والدور والاجسام الغريبة اضافة الى العبوات الناسفة"، منوها بأن"المديرية قدمت شهداء وجرحى في تلك المعارك، ليتطور دورها الفاعل في خدمة المجتمع وحماية المواطن في بغداد والمحافظات بعد افتتاح دوائر تابعة لها في محافظات البلاد كافة

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