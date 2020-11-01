2020/11/01 | 08:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

بين المحلل السياسي سعد محمد الكعبي، ان الطيران الاميركي والصهيوني يواصل انتهاك الاجواء العراقية وخاصة بعد زيارة الكاظمي الى واشنطن، لافتا الى ان الطلعات الجوية لم تقابل بأي رد فعل من قبل الحكومة وسط صمت مريب.

وقال الكعبي لـ /المعلومة/، ان “الكاظمي قد يسعى الى انهاء مهمته في رئاسة الحكومة من دون المرور بقرار البرلمان القاضي باخراج القوات الاجنبية وعلى رأسها الاميركية من العراق”.

واضاف ان “الرصد الحربي يؤكد وجود عشرات الطلعات الجوية بالطائرات المقاتلة والمسيرات التجسسية من قبل اميركا والكيان الصهيوني وحلفائهم في العراق”.

وبين ان “هذه الطلعات هدفها رصد تحركات الحشد الشعبي واستهداف مواقعه، خاصة ان حادثة انفجار انبوب الغاز في المثنى وقرب مقر للحشد الشعبي لم تكن وليدة الصدفة بل قد تقف ورائها قرارات حكومية لاخفاء حقيقة الحادثة”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي: الطيران الاميركي يواصل خروقه للاجواء العراقية وسط صمت حكومي مريب) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي: الطيران الاميركي يواصل خروقه للاجواء العراقية وسط صمت حكومي مريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).