2020/11/01 | 08:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انطلقت في محافظة البصرة، الصفحة الرابعة من المرحلة الثانية لعمليات "الوعد الصادق".

يتبع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق الصفحة الرابعة من المرحلة الثانية لعمليات 'الوعد الصادق' في البصرة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق الصفحة الرابعة من المرحلة الثانية لعمليات 'الوعد الصادق' في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).