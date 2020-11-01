جمهور تقوده الأهواء - امال قرامي

2020/11/01 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امال_قرامي صار من المتوقّع مع كلّ حدث إرهابيّ أو بيان سياسيّ أو جريمة أو فاجعة...



أن تنطلق تعليقات المتلقّين للخبر وتنتشر المواقف الانطباعية والانفعالات:الغضب والحنق والاستياء والتعبير عن الكره: كره الذات وكره الآخر...



وكأنّه لا مجال للتريّث والتدقيق في المصادر المتنوّعة والاستقصاء ومحاولة استيعاب ما حدث والبحث عن مصادر أخرى للتحقّق من الوقائع...



وكأنّه لا وقت لدى الجمهور للتدبّر والتفكّر إن هي إ ......





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