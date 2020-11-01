-نعم-، الإسلام يمر بأزمة - إلهام مانع

2020/11/01 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إلهام_مانع شابان.



الاثنان مهاجران.



الأول في الثامنة عشرة من عمره.



من الشيشان.



والثاني في العشرين من عمره من تونس.



كلاهما اعتبرا أن ذبح الإنسان أمرأ مشروعا.الأول ذبح مدرساً فرنسياً لأنه كان يقوم بواجبه في تعليم طلابه وطالباته مادةً عن حرية التعبير.



كيف يعرض صور الكاريكاتير الخاصة برسول الإسلام الكريم؟ نشأ وترعرع على قراءة دينية تقول له أن تصوير الرسول حرام (وكل شيء معه حرام)، وأن م ......





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