سعره ربع مليون دولار.. طبيب يشتري

2020/11/01 | 08:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشف طبيب هندي أنه تعرض للخداع بعدما اشترى "مصباح علاء الدين السحري" لتحقيق أمنياته ولكي يصبح مليارديرا دون أن يواصل عمله، وذلك مقابل أكثر من ربع مليون دولار أميركي.

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