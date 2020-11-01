برشلونة يواصل تخبطه في الليغا ويسقط في فخ التعادل امام ألافيس (فيديو)

2020/11/01 | 08:57 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

فرض ديبورتيفو الافيس التعادل على برشلونة بنتيجة (1-1)، في مباراة اقيمت على ملعب مينديزوروزا ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الاسباني لكرة القدم.

وتقدم الافيس عن طريق لاعبه لويس ريوخا، مستغلا خطأ حارس الفريق الضيف عند الدقيقة الـ31، فيما تعادل برشلونة عن طريق انطوان غريزمان في الدقيقة الـ63.

كما شهدت المباراة طرد لاعب الافيس بيليتيرو رومايرو في الدقيقة الـ62.

وبهذه النتيجة يتراجع برشلونة الى المركز الـ12 في ترتيب الليغا برصيد 8 نقاط فقط، فيما حل الافيس في المركز الـ13 بنفس عدد النقاط.

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