نائب: مفارقات كبيرة في طلب اقتراض الحكومة والمبالغ الفعلية التي تحتاجها

2020/11/01 | 09:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

اكد النائب عن تحالف عراقيون اسعد ياسين، ان هناك مفارقات كبيرة في طلب اقتراض الحكومة والمبالغ الفعلية التي تحتاجها، لافتا الى ان الحكومة تحمل البرلمان الأخطاء التي ترتكبها وهو امر لايمكن القبول به.

وقال ياسين لـ /المعلومة/، ان “تقديرات اللجنة المالية النيابية بشأن الرواتب والنفقات الضرورية تؤكد حاجة العراق الى 5-6 تريليون دينار في حين ان الحكومة تطالب بالحصول على اكثر من 40 تريليون دينار”.

وأضاف ان “ العراق يحتاج الى مايزيد عن 15 تريليون فقط خلال الأشهر الثلاث المتبقية من العام الجاري، وبالتالي فأن هناك علامات استفهام كثيرة حول طلب الحكومة لهذا المبلغ”.

وبين ان “الحكومة تماطل وتستنتج في ملف الازمة المالية والمبالغ التي تحتاجها، كما انها تحمل مجلس النواب نتائج اخطائها، وهو امر غير مقبول اذ يتوجب عليها عدم المطالبة بمبالغ كبيرة غير التي تحتاجها وفقا للقانون”.



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