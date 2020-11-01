الصراعات السياسية أبرز أسباب إهمال عرض الاستثمار السعودي في بادية العراق

2020/11/01 | 09:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة/- سرى جياد/ عد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الصراعات السياسية أبرز أسباب رفض العرض السعودي الاستثماري في بادية العراق.



وقال العيثاوي للمستقلة أن التفكير السياسي غير الصحيح والصراع بين السعودية واميركا وإيران تضر بالبلد ولا تقدم اي منفعة يجب الابتعاد عنها وعن المهاترات السياسية التي انهكت العراق على مر السنين.



واضاف انه […]

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