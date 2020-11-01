الخدمات النيابية: إيرادات ماء بغداد وعقارات الدولة لا تتجاوز الـ175 ملياراً والحقيقية 600 مليار

2020/11/01 | 09:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} انتقدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، الآليات المتبعة في استحصال الجباية التي تنفذها أمانة بغداد بجميع دوائرها المختصة، مبينة أن اعتماد الجباية اليدوية لتلك الدوائر وعدم تطبيق الأنظمة "الالكترونية" فيها، سيبقي الأبواب مشرعة للفاسدين.

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