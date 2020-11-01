اليوم.. مباراتان في ختام الجولة الثانية من الممتاز

2020/11/01 | 09:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

تختتم في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم الأحد منافسات الجولة الثانية من المرحلة الأولى للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم بإقامة مباراتين، تجمع الأولى فريقي الكرخ والقاسم والثانية تجمع نفط ميسان والديوانية.

ويسعى الكناري لتوظيف عامل الأرض لحصد نقاط المباراة الثلاث والسير بالاتجاه الصحيح، لاسيما انه استطاع العودة بنقطة مهمة من محافظة دهوك بعد تعادله السلبي أمام زاخو.

وقال مشرف فريق الكرخ علي عبد علي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" الفريق أكمل استعداداته بشكل جيد للقاء فريق القاسم ولا توجد اي إصابة او حرمان بين اللاعبين " مبينا ان" الجهاز الفني بقيادة المدرب كريم سلمان قريب من جميع اللاعبين واستطاع توزيع المهام بالشكل الصحيح".

وتابع ان" الكرخ يضم مجموعة جيدة من اللاعبين الشباب مع وجود عدد من أصحاب الخبرة ولديهم القدرة على تقديم مستويات تليق بتاريخ النادي في المسابقات المحلية ورسم صورة إيجابية عن سمعة الكناري في الموسم الحالي".

وفي اللقاء الثاني يأمل الديوانية بتحقيق نتيجة إيجابية في مباراته الثانية بالدوري حينما يلاعب نفط ميسان، وسيكون ملعب الفيحاء بمحافظة البصرة مسرحا لهذه المواجهة بعد نقلها من ملعب الميمونة بقرار الهيئة التطبيعية كونه غير مرخص.

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