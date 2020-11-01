2020/11/01 | 09:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- يشعر الكثير من الأشخاص بتشنجات اليد والقدم، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب يمكنك اكتشفها.



اسباب تشنجات اليد والقدم.. وفقا لما كشفة موقع هيلثي لاين، تشمل الأسباب المحتملة لتشنجات اليد أو القدم ما يلي: اضطرابات الدماغ، مثل مرض باركنسون ، التصلب المتعدد ، خلل التوتر ، ومرض هنتنغتون أمراض الكلى المزمنة وغسيل الكلى تلف عصب واحد أو مجموعة عصبية ( […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسباب تشنجات اليد والقدم..



منها نقص فيتامين د وكالة الصحافة المستقلة.

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