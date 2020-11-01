الموجة الثانية لتفشي كورونا.. أوروبا بؤرة وباء ودول عربية خجولة في الإجراءات

2020/11/01 | 09:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حاجز 46 مليون مصاب عالمياً، وبلغ عدد الوفيات مليون و199 ألف حالة، في ظل استمرار الموجة الثاني من تفشي الفيروس، والتي سجلت أرقاماً قياسية لم تسجل حتى في الفترة الأولى لانتشاره.

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