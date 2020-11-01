2020/11/01 | 09:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- يبحث محبو السيارات دائما قبل الشراء عن المواصفات الجيدة، وبأقل الاسعار، وفي هذا التقرير نرصد أشهر 4 سيارات جديدة موديلات 2021 لايتخطى سعرها 12769.97$ .



نيسان صني 2020 تنتمي نيسان صني nissan sunny 2020 لفئة السيارات العائلية السيدان بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1500 سي سي، ليعطي قوة قدرها 108 حصانا، وعزم أقصى للدوران 134 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أرخص 4 سيارات موديل 2020 لا يتخطى سعرها 13 ألف دولار وكالة الصحافة المستقلة.

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