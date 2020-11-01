بمحافظة عراقية.. ارتفاع عالٍ لمعدلات الشفاء أمام الإصابات الجديدة بكورونا

2020/11/01 | 09:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

أظهر الموقف الوبائي اليومي في محافظة ديالى، اليوم الأحد (01 تشرين الثاني 2020)، ارتفاعاً عالياً بمعدلات الشفاء الجديدة أمام الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال مدير إعلام صحة ديالى، فارس العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "صحة ديالى أجرت فحوصات مختبرية لـ 137 شخصاً، تبيّن من خلالها إصابة 45 شخصاً، بينها 3 إصابات للكوادر الصحية".

وأضاف العزاوي، أن "129 شخصاً مصاباً بالفيروس التاجي، تماثل للشفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية، مع تسجيل حالة وفاة واحدة ناجمة عن كورونا".





وأشار إلى أن "إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في محافظة ديالى ارتفع إلى 14701، فيما بلغ عدد حالات الشفاء الكلي في المحافظة 31615، في حين ارتفع عدد الوفيات الكلي إلى 244 حالة منذ ظهور الوباء".

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