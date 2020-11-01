مصرف الرافدين يبدأ تنفذ تهديده بحق المتلكئين بقروض بسماية

2020/11/01 | 09:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- نشر مصرف الرافدين، اليوم الاحد، اسماء وجبة جديدة من المتلكئين بدفع اقساط قروض بسماية.



وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه بدأ اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الممتنعين عن تسديد الاقساط الشهرية من قروض بسماية.



وأشار البيان إلى أن المصرف وبالتعاون مع الجهات الساندة شرع بخطوات حثيثة لاسترداد تلك الاموال من ساكني مجمع بسماية الذين […]

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