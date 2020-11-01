ما يحدث للجسم عند الإقلاع عن التدخين من أول 20 دقيقة وحتى بعد مرور 15 عاما

2020/11/01 | 09:28 - المصدر: NRT عربية

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الاقلاع عن التدخين

فوتو: أرشيف

منذ 17 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن التدخين يرفع خطورة الأمراض الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا وقد يتسبب بالوفاة.

وشرح "برنامج مكافحة التدخين" الخاص بوزارة الصحة السعودية، في مقطع فيديو عبر "تويتر"، ما يحدث للجسم بعد الإقلاع عن التدخين منذ أول 20 دقيقة وحتى مرور 10 أعوام، حيث أكد انه:

بعد أول 20 دقيقة: انخفاض تدريجي لنبضات القلب وضغط الدم

بعد 12 ساعة: تنخفض مستويات أول أكسيد الكربون في الدم، وتعود إلى معدلها الطبيعي

من أسبوعين إلى 3 أشهر: الشعور بتحسن في الدورة الدموية وأداء الرئتين

من الشهر الأول إلى الشهر التاسع من الإقلاع: تقليل ضيق التنفس، وتوقف السعال

بعد مرور عام: تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بـ50% مقارنة بالمدخنين

بعد مرور 5 أعوام: تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بأكثر من 73%

بعد 10 أعوام: تقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة بـ50% مقارنة بالمدخنين، وإضافة إلى ذلك، يقل أيضا خطر الإصابة بسرطان الفم، والحلق، والمريء، والمثانة، وعنق الرحم، والبنكرياس

بعد مرور 15 عاما: تكون نسبة خطورة الإصابة بأمراض القلب التاجية متساوية للأشخاص غير المدخنين.

ر.إ

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