2020/11/01 | 09:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / -تنشر وكالة الصحافة المستقلة سعر الدولار في السوق العراقية ليوم الأحد، (1 تشرين الثاني 2020).



سعر بيع الدولار 125,500 سعر شراء الدولار 124,500

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع “مفاجئ ” بسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الأحد وكالة الصحافة المستقلة.

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