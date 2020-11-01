2020/11/01 | 09:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب الاسبق محمود المشهداني.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي يبحث مع محمود المشهداني ظروف الانتخابات المبكرة وكالة الصحافة المستقلة.

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