2020/11/01 | 09:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت الهيئة العامة للجمارك، الاحد، إتلاف غطاء رأس نسيجي في جمرك طريبيل الحدودي.

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