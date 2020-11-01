الرافدين: فوائد مالية يحصل عليها المواطن مقابل ايداع امواله في المصرف

2020/11/01 | 09:42 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلن مصرف الرافدين، الاحد، استمراره في فتح الحسابات للمواطنين وشرائح اخرى لايداع اموالهم في المصرف.

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