انطلاق المرحلة الثالثة من عملية” الخيلانية” العسكرية في ديالى

2020/11/01 | 09:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى..

اعلن امر لواء نداء ديالى في الحشد الشعبي حزام الجبوري، الاحد، عن انطلاق المرحلة الثالثة من عملية الخيلانية العسكرية .

وقال الجبوري في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” قوات امنية مشتركة من الجيش والحشد الشعبي مدعومة بالطيران الحربي انطلقت لتنفيذ المرحلة الثالثة من عملية الخيلانية العسكرية في قاطع شمال قضاء المقدادية(45كم شمال شرق بعقوبة)”.

واضاف الجبوري،ان” العملية والتي تجري من 3 محاور رئيسية تهدف الى تمشيط مساحات واسعة من البساتين والاراضي الزراعية في الخيلانية والقرى المجاورة لها ضمن خطة واسعة لانهاء اي وجود للمجاميع الارهابية وتأمين الطرق الزراعية والبساتين ودرء مخاطر الارهاب عن الاهالي”.

وكانت عملية الخيلانية العسكرية انطلقت اول امس بمشاركة قوات كبيرة من الجيش والحشد الشعبي والطيران الحربي لتعقب خلايا داعش الارهابي في قواطع متفرقة من ديالى خاصة شمال المقدادية.



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