19 تطبيق تدمر هواتف آيفون .. احذفها فوراً

2020/11/01 | 10:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- يقوم الملايين من مستخدمى هواتف الآيفون بتحميل آلاف التطبيقات بشكل يومى على هواتفهم، وتتنوع التطبيقات التى يقومون بتحميلها، ما بين تطبيقات للكاميرا والتعديل على الصور وكذلك تطبيقات لإزالة الفيروسات الخطيرة ، أو عدد من التطبيقات الأخرى التى تساعد الستخدمين غعبى تخطى الحياة اليومية ، مثل تطبيقات الطقس ، وغيرها. وبحسب موقع Tech Beacon فإن هناك عدد كبير من التطبيقات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 19 تطبيق تدمر هواتف آيفون ..



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