2020/11/01 | 10:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/- تعرض شاب في العقد الثاني بالمملكة العربية السعودية لحادث طريف من نوعه كاد ان يتسبب له إصابات خطرة وذلك بعد انفجار خروف مندي في أحد المخيمات جنوب العاصمة الرياض، وذلك أثناء خروجه مع رفاقه للنزهة، بعد محاولته فتح البرميل نتيجة للضغط العالي الذي تعرض له.



ويظهر مقطع فيديو الذي وثق الحادثة محاولة أحد الشبان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لحظة انفجار خروف في وجه شاب سعودي – فيديو وكالة الصحافة المستقلة.

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