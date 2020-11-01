2020/11/01 | 10:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة / -اكد عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى احمد مظهر الجبوري :"ان التأخير المستمر في صرف رواتب الموظفين امر معيب لايمكن القبول به ، في ظل وضع مأساوي يعيشه ملايين العراقيين جراء هذا التأخير ".

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب : التأخير المستمر في صرف رواتب الموظفين امر معيب وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب : التأخير المستمر في صرف رواتب الموظفين امر معيب) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب : التأخير المستمر في صرف رواتب الموظفين امر معيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).