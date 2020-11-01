الجبوري: تأخر الرواتب أمر معيب زعزع ثقة المواطن بالحكومة

2020/11/01 | 10:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد النائب عن محافظة ديالى احمد مظهر الجبوري، الاحد، ان تأخر الرواتب أمر معيب زعزع ثقة المواطن بالحكومة.وقال الجبوري في بيان صحفي ان “التأخر المستمر في صرف رواتب الموظفين امر معيب لايمكن القبول به في ظل وضع مأساوي يعيشه ملايين العراقيين جراء هذا التاخير”.واضاف الجبوري ان “الحكومة رغم تصريحاتها وبيانتها الخاصة بعدم القدرة …

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