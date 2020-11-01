بيان من مصرف الرافدين: حسابات و

2020/11/01 | 10:15 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلن مصرف الرافدين، الأحد، استمرار فتح حسابات للمواطنين وشرائح أخرى لإيداع أموالهم في المصرف.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، 1 تشرين الثاني/نوفمبر، إنّ "المصرف مستمر في فتح الحسابات (التوفير والجاري) للمواطنين وإيداع أموالهم لقاء حصولهم على الفوائد".

ودعا البيان، المواطنين إلى "زيارة فروع المصرف لغرض الاطلاع على التعليمات الخاصة، ووضع أموالهم في المصرف وعدم اكتنازها في المنازل في ظل الفوائد الإيجابية التي حددها المصرف لقاء ذلك".

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