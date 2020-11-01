التخطيط: فتح الاعتمادات المستندية سيضمن إنجاز المشاريع الاستثمارية

2020/11/01 | 10:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع – نصار الحاج

أكدت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، أن فتح الاعتمادات المستندية سيضمن إنجاز المشاريع الاستثمارية الحكومية، مبينة أن هذه الخطوة ستمكن تمويل المشاريع المستمرة.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "خطوة

الموافقة على شمول فتح الاعتماد المستندي أو تعزيزه وتنفيذ الأعمال بأسلوب التنفيذ المباشر ستضمن إنجاز المشاريع لا سيما المستمر منها، وضمان تقدم العمل فيها وعدم توقفها.

واشار الى ان تمويل الاعتمادات المستندية الضمنية سيكون في المشاريع التي يحتاج فتحها أوتعزيزها، كما سيمكن تمويل المشاريع المستمرة لوزارتي الموارد المائية والكهرباء وغيرها، وكذلك مشاريع المحافظات التي تنفذ بصورة مباشرة من قبلها بأسلوب التنفيذ المباشر".

ووافق مجلس الوزراء على شمول فتح الاعتماد المستندي أو تعزيزه وتنفيذ الأعمال بأسلوب التنفيذ المباشر، والتنفيذ أمانة بمفهوم التجهيز وتنفيذ الأعمال للمشاريع المستمرة، استناداً الى أحكام المادة (13/ثانيا) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدّل، لضمان استمرار تنفيذ المشاريع المستمرة المتعاقد عليها، لتلافي توقف العمل فيها، وتحميل الخزينة العامة للدولة خسائر مالية نتيجة ذلك".

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