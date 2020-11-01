2020/11/01 | 10:15 - المصدر: عين العراق

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الأحد 1 نوفمبر 2020 | 10:08 صباحاً | عدد القراءات : 10

إرسال وجبة من جرحى احتجاجات ذي قار إلى تركيا

اعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء، إعداد قائمة جديدة بجرحى حركة احتجاجات تشرين معظمهم من ذي قار ، لغرض تلقي العلاج في تركيا.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة لمجس الوزراء حيدر مجيد، ان منتصف شهر تشرين الجاري سيشهد إرسال وجبة جديدة تضم 35 جريحا من جرحى الاحتجاجات الى تركيا لتلقي العلاج، مؤكدا ان معظم الجرحى هم من محافظة ذي قار.

وأشار مجيد ان الجرحى سيتلقون العلاج من خلال 27 مستشفى داخل تركيا تم التعاقد معها من قبل وزارة الصحة العراقية، لا فتا الى ان غلق المنافذ امام الاجواء العراقية من قبل تركيا لثلاث مرات على الاقل خلال الفترة الماضية لتداعيات كورونا كان سببا في تأخر إرسال جرحى الاحتجاج لتلقي العلاج

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