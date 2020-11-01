الحكومة تعتزم اطلاق مبادرة اسكانية جديدة

2020/11/01 | 10:15 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..كشف رئيس اللجنة الحكومية المشرفة على الاتحاد العام للتعاون سعد العبدلي، الاحد، عن قرب إطلاق مبادرة إسكانية جديدة.وقال العبدلي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه /المعلومة/، إن «الجمعيات التعاونية بصدد إطلاق مبادرة إسكانية لإعانة الحكومة بهذا المجال، بشرط تقديمها المساعدة لانجاحها، برغم علمنا أن مشكلتها الآن هي في الوضع المالي الذي يضغط عليها بشدة».وأضاف، أن «أي إسكان تقدمه الحكومة يجب أن توفر له مسألتين: الاولى استملاك الأراضي، والثانية تقديم خدمات الماء والكهرباء والمجاري، وهذا من الصعب توفيره في الوقت الحالي بسبب الأزمة المالية»، مشيراً الى أن «الاتحاد العام للتعاون لديه مبادرة لتوفير الخدمة لشريحة الموظفين الذين يقدر عددهم بـ4 ملايين موظف كمرحلة أولى، وما نحتاج اليه من الحكومة هو جزء من التسهيلات الإدارية».وأكد العبدلي، أن «لدى الاتحاد القدرة على توفير قطع أراض بمساحة 250 مترا وبحسب المناطق التي سنحصل عليها، مخدومة بالماء والكهرباء والتبليط، بمقابل تعاوني بسيط ويمكن تقسيطه»، ضارباً المثل في محافظة نينوى «التي وزعت فيها 50 ألف قطعة محددة ومخدومة، ومثل هذا الامر غير متوفر في أي مكان في العراق، إضافة الى بناء مجمعات سكنية».وتابع أن «الجمعيات التعاونية الاسكانية الفئوية، يمكنها الاتفاق مع وزارة أو هيئة معينة، بتوزيع قطع أراض مخدومة لموظفيها، أو بناء مجمعات سكنية، بحسب رغبتها».



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