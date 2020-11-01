غلق محال ومعامل غذائية وإتلاف أطنان من المُواد الغذائية بكربلاء خلال الأشهر الماضية من العام الحالي

2020/11/01 | 10:15 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شهدت الأشهر الماضية من العام الحالي ،
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غلق محال ومعامل غذائية وإتلاف أطنان من المُواد الغذائية بكربلاء خلال الأشهر الماضية من العام الحالي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
غلق محال ومعامل غذائية خالفت
القوانين الصحية، وإتلاف أطنان من
المُواد الغذائية مُنتهية الصلاحية
وغير صالحة للإستهلاك البشري ، كما تم
رصد العديد من المُخالفا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غلق محال ومعامل غذائية وإتلاف أطنان من المُواد الغذائية بكربلاء خلال الأشهر الماضية من العام الحالي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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