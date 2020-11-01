غلق محال ومعامل غذائية وإتلاف أطنان من المُواد الغذائية بكربلاء خلال الأشهر الماضية من العام الحالي

2020/11/01 | 10:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت الأشهر الماضية من العام الحالي ،

غلق محال ومعامل غذائية خالفت

القوانين الصحية، وإتلاف أطنان من

المُواد الغذائية مُنتهية الصلاحية

وغير صالحة للإستهلاك البشري ، كما تم

رصد العديد من المُخالفا

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