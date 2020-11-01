صافرة الغيوم تنطلق معلنة بداية موسم الامطار في العراق

2020/11/01 | 10:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة الطقس الجوية في مختلف مناطق البلاد، فيما تبيّن خرائط الطقس انطلاق صافرة الامطار في البلاد يوم غد.

وبحسب جدول توضيحي صادر عن الهيأة فإن “المنطقة الوسطى سيكون طقسها اليوم صحواً ويتحول تدريجياً بعد الظهر إلى غائم جزئي وأحياناً غائم، ولا تغير بدرجات الحرارة، كذلك الحال مع المنطقة الشمالية، حيت تظهر الغيوم بعد الظهر، ودرجات الحرارة مستقرة”.

وأشارت الهيأة إلى أن “الطقس في المنطقة الجنوبية سيكون اليوم صحواً مع بعض الغيوم، ولا تغير بدرجات الحرارة، والرياح ستكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة”.

ووفقاً لهيأة الأنواء الجوية، فإن “الطقس في المنطقة الوسطى يوم غد الاثنين، سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائم، مع تساقط زخات مطر خفيفة في الأقسام الغربية منها وتكون رعدية أحياناً، ولا تغير بدرجات الحرارة”.

ولفتت إلى أن “المنطقة الشمالية سيكون الطقس فيها غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات، والرياح تكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة”.

من جانبه، قال المتنبئ الجوي حسين الأسدي، إن “أول أيام شهر تشرين الثاني شهر تقلبات الطقس وبداية موسم الأمطار في البلاد، والبلاد على موعد مع أول حالات عدم الاستقرار الجوي خلال هذا الموسم”، مبينا أن “المنخفض الجوي يبدأ تأثيرة من اليوم على غرب البلاد (المنطقة الغربية تحديداً) بزخات أمطار رعدية لتزداد يوم الإثنين وتشمل مناطق الشمال، فيما يزداد تأثير المنخفض نهاية الأسبوع الحالي ليشمل حسب التوقعات مناطق واسعة من البلاد”.

وأضاف، أن “خرائط الطقس حسب آخر التحديثات، تشير إلى أن الحصة الأكبر من الأمطار ستكون من صالح مناطق الشمال والمنطقة الغربية وربما أجزاء من شمال المنطقة الوسطى، موضحا أنه “في حال تقدم المنخفض الجوي باتجاه البلاد تستمر فرص الأمطار الرعدية وحالة عدم الاستقرار الجوي حتى بداية الأسبوع القادم خصوصاً من الثلاثاء وحتى الجمعة القادمة ليشمل مناطق وسط البلاد والفرات الأوسط، وربما تشمل فرص الأمطار مناطق الجنوب نهاية الأسبوع الحالي او بداية الأسبوع المقبل، لكنها تبقى مجرد مؤشرات وحسب حركة المرتفع الجوي الشبه مداري”.

وبين الأسدي، أن “الحالة القادمة تحتاج متابعة مستمرة لمعرفة آخر التطورات كون أي تغيير في المنظومة الجوية تخرج مناطق وتدخل أخرى ضمن نطاق الأمطار”.

وعن طبيعة الرياح خلال الأيام المقبلة، بين الأسدي، أنها “ستستمر طوال الأسبوع الحالي جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة لتنشط على فترات، والحذر من نشاط الرياح المفاجئ أثناء تواجد السحب الرعدية بسبب الرياح الهابطة من السحب الرعدية والتي تعمل على تشكل موجات غبار”.

واشار الأسدي إلى أن “درجات الحرارة سوف لن تشهد تغييراً طوال الأسبوع الحالي، لكن مع نهاية الأسبوع الحالي من المتوقع أن تشهد بعض مناطق البلاد انخفاضا ملحوظا في الحرارة خصوصاً مناطق الشمال والمنطقة الغربية ومناطق وسط البلاد، ويشمل الانخفاض مناطق الجنوب بداية الأسبوع المقبل”.

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