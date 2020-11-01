2020/11/01 | 10:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الامومة غريزة أودعها الخالق العظيم في قلب الأمهات لتفضن كالأنهار بالحب على صغارها فيشعرون بالأمان والطمأنينة والسكينة والحنان وتتشبع أرواحهم الطاهرة بالبراءة فيشبون مع مراحل عمرهم أسوياء ورحماء دونما عنف.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تنوعت الجرائم و الوأد واحد / سارة السهيل وكالة الصحافة المستقلة.

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