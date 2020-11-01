الرافدين :استمرار فتح الحسابات للمواطنين لايداع اموالهم في المصرف

2020/11/01 | 10:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / - أعلن مصرف الرافدين، استمراره في فتح الحسابات للمواطنين وشرائح اخرى لايداع اموالهم في المصرف.

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