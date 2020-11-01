بدعم العتبة الحسينية.. افتتاح مستشفى لمعالجة مصابي كورونا في نينوى

2020/11/01 | 10:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، الاحد، عن افتتاح مستشفى حديث مخصص لمعالجة مصابي كورونا بسعة 185 سريرا وذلك بدعم من العتبة الحسينية المقدسة.وقال الجبوري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المستشفى تم افتتاحه في ناحية برطلة بدعم من العتبة الحسينية للنهوض بالواقع الصحي، ويحتوي على أجهزة حديثة لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، فضلا عن 4 صالات للجراحة وردهات خاصة بغسل الكلى”، مبيناً ان “العتبة الحسينية المقدسة كانت قد تعهدت بإنشاء هذا المستشفى وبنائه في سهل نينوى”.واكد الجبوري “وضع الحجر الاساس لانشاء مستشفى جديد لمعالجة مصابي كورونا على خلفية زيادة الاصابات وتفشي الوباء بمدينة الموصل، إذ باشرت الملاكات الهندسية والفنية إنشاءه بسعة 125 سريرا في ايسر الموصل”.واضاف ان “مدة بناء المستشفى تستغرق نحو سبعة اشهر ضمن المبالغ المخصصة لدعم بناء واستقرار المدينة التي تسلمتها محافظة نينوى البالغة 40 مليار دينار”.



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