وزارة الزراعة تشجع المستثمرين على انشاء المصانع الانتاجية

2020/11/01 | 10:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة/ - اكدت وزارة الزراعة أن تعديل القانون 35 المعدل لإيجار الاراضي الزراعية سيتيح للفلاحين والمزارعين انشاء المصانع والمعامل الانتاجية والصناعات التحويلية عن طريق الاستثمار، سواء كان للشركات أو الافراد، وسيجعل من العراق بيئة جاذبة لرجال الاعمال.

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