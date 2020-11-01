اتحاد العام للغرف التجارية المصري: العراق مكان مناسب للعمالة المصرية

2020/11/01 | 10:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلن رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج في الاتحاد العام للغرف التجارية عبد الرحمن المرسي إن العراق مكان مناسب للعمالة المصرية، لافتاً إلى أن بغداد كانت قِبلة لهم.

ورحب المرسي بالتقارب المصري - العراقي والزيارات المتبادلة بين مسؤولي الدولتين، ما أسفر عن توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم قد تسهم في عودة العمالة المصرية بشكل مكثف إلى بغداد من جديد.

وأضاف، أن أهم ما يميز العراق عن غيره بالنسبة إلى العمالة المصرية هو أنه متاح للجميع حتى صغار الحرفيين، كما يسمح أيضاً بالعمل في المخابز والمطاعم والمحال التجارية.

وأكد أن نحو مليوني عامل في المهن المختلفة يمكنهم العمل في الخارج، ما يفيد مصر بالتأكيد لتعزيز مصادر دخلها، خصوصاً أن تحويلات المواطنين في الخارج هي أحد أهم مصادر الدخل القومي.

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