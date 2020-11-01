"مهاجم بملابس العصور الوسطى".. قتيلان و5 جرحى في عمليات طعن بمدينة كيبيك الكندية

2020/11/01 | 10:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة مدينة كيبيك الكندية عن اعتقال شخص بعد حوادث طعن بسلاح أبيض أدت إلى مقتل 2 وجرح 5 آخرين.

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