فتح الباب للمعتمرين من خارج السعودية لأول مرة منذ كورونا

2020/11/01 | 10:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت السعودية، عن السماح بأداء مناسك العمرة للقادمين من الخارج، وذلك لأول مرة منذ تعطيلها إثر تداعيات فيروس “كورونا”، ولكن الإجراء سيتم بشكل جزئي فقط.وأكدت السلطات السعودية بدء المرحلة الثالثة من العودة التدريجية لتأدية مناسك العمرة، التي انطلقت ليلة الأحد، وفق ما أفادت به قناة الإخبارية السعودية الرسمية.وأوردت أنه تم “السماح بأداء العمرة …

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