الجباية اليدوية لامانة بغداد.. هدر بقيمة 425 مليار في دائرتين فقط

2020/11/01 | 10:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت لجنة الخدمات والإعمار النيابية، الاحد، أن اعتماد الجباية اليدوية بدلا من الالكترونية لدوائر امانة بغداد، سيبقي الأبواب مشرعة للفاسدين، مشيرة الى أن الإيراد السنوي الحالي لدائرتين في أمانة بغداد هما (عقارات الدولة وماء بغداد) لا يتجاوز بمجموعه 175 مليار دينار، بينما الإيراد الفعلي الحقيقي المتوقع يتجاوز مبلغ 600 مليار دينار.

وقال عضو اللجنة علي الحميداوي، في تصريح لجريدة الصباح، اليوم (1 تشرين الثاني 2020) إنه "بعد الميزانيات الانفجارية، باتت أمانة بغداد لا تهتم بملف الجباية، ولم تكن هناك جباية حقيقية بعد عام 2003، واليوم هناك جباة في الكثير من الدوائر يرفضون درجة (معاون مدير عام) مقابل وظيفته، لكون الجباية يدوية، وهي باب من أبواب الفساد".

واضاف، أنه "عندما كنا في أمانة بغداد، كنا نضغط باتجاه تفعيل الجباية في 2013، وقد كانت لا تتجاوز 25 مليار دينار بالسنة عن دائرة العقارات، خاصة في فترة (داعش) وما تعرض له البلد من أزمة اقتصادية، وبعد تفعيل موضوع الجباية في أمانة بغداد وصلت الايرادات إلى 150 مليارا من دائرة العقارات فقط، ما عدا دائرة البلديات لحد عام 2017".

وأشار الى أن "الإيرادات المتوقعة من (دائرة العقارات) وحدها لا تقل عن 450 مليار دينار سنويا"، مبينا انه "علينا اعتماد نظام جديد في قضية الجباية، ويجب أن تتحول من جباية يدوية الى جباية الكترونية للسيطرة عليها".

وأوضح انه "لتحافظ أمانة بغداد على إيراداتها، يجب تفعيل الجباية الالكترونية، واستحصال جباية عن دائرة العقارات ومياه بغداد بأكثر من 600 مليار دينار عراقي سنويا".

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