استقرار سعر صرف الدولار أمام الدينار اليوم

الدولار الأميركي
فوتو: أرشيف
منذ 19 دقیقة
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ديجيتال ميديا إن آر تي
شهد افتتاح الأسواق، الأحد، استقرارا في سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي.
وبلغ سعر صرف ورقة الـ 100 دولار أميركي، صباح اليوم، 1 تشرين الثاني 2020، في بورصة الكفاح ببغداد 125,150 دينارا، فيما تراوح السعر في الصيرفات ( تقريبي ) بين شراء 124,500، وبيع 125,500.
وفيما يلي سعر صرف الدولار في بعض المحافظات:
البصرة
125,150
الموصل
125,400
السليمانية
125,500
النجف
125,150
كربلاء
125,150
ديالى
125,300
اربيل
125,425
ر.إ
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