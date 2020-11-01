استقرار سعر صرف الدولار أمام الدينار اليوم

2020/11/01 | 10:29 - المصدر: NRT عربية

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الدولار الأميركي

فوتو: أرشيف

منذ 19 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

شهد افتتاح الأسواق، الأحد، استقرارا في سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي.

وبلغ سعر صرف ورقة الـ 100 دولار أميركي، صباح اليوم، 1 تشرين الثاني 2020، في بورصة الكفاح ببغداد 125,150 دينارا، فيما تراوح السعر في الصيرفات ( تقريبي ) بين شراء 124,500، وبيع 125,500.

وفيما يلي سعر صرف الدولار في بعض المحافظات:

البصرة

125,150

الموصل

125,400

السليمانية

125,500

النجف

125,150

كربلاء

125,150

ديالى

125,300

اربيل

125,425

ر.إ

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