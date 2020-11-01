2020/11/01 | 10:29 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم- بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار صرف الدولار امام الدينار في الأسواق المحلية لهذا اليوم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
نشر المركز العراقي الاقتصادي، الأحد، (01 تشرين الثاني، 2020)، اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي لهذا اليوم.
وبحسب المركز فإن اسعار الصرف لهذا اليوم في الاسواق المحلية:
سعر بيع الدولار
125,500
سعر شراء الدولار
124,500
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار صرف الدولار امام الدينار في الأسواق المحلية لهذا اليوم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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