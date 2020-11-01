أسعار صرف الدولار امام الدينار في الأسواق المحلية لهذا اليوم

2020/11/01 | 10:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نشر المركز العراقي الاقتصادي، الأحد، (01 تشرين الثاني، 2020)، اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي لهذا اليوم.

وبحسب المركز فإن اسعار الصرف لهذا اليوم في الاسواق المحلية:

سعر بيع الدولار

125,500

سعر شراء الدولار

124,500

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