الأمطار تهطل يوم غد.. حالة الطقس الجوية لليوم واليومين المقبلين

2020/11/01 | 10:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأحد (01 تشرين الثاني 2020)، حالة الطقس الجوية في مختلف مناطق البلاد، فيما تبيّن عودة الأمطار إلى البلاد يوم غد.

وبحسب جدول توضيحي صادر عن الهيأة فإن "المنطقة الوسطى سيكون طقسها اليوم صحواً ويتحول تدريجياً بعد الظهر إلى غائم جزئي وأحياناً غائم، ولا تغير بدرجات الحرارة، كذلك الحال مع المنطقة الشمالية، حيت تظهر الغيوم بعد الظهر، ودرجات الحرارة مستقرة".





وأشارت الهيأة إلى أن "الطقس في المنطقة الجنوبية سيكون اليوم صحواً مع بعض الغيوم، ولا تغير بدرجات الحرارة، والرياح ستكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة".





ووفقاً لهيأة الأنواء الجوية، فإن "الطقس في المنطقة الوسطى يوم غد الاثنين، سيكون غائماً جزئياً وأحياناً غائم، مع تساقط زخات مطر خفيفة في الأقسام الغربية منها وتكون رعدية أحياناً، ولا تغير بدرجات الحرارة".

ولفتت إلى أن "المنطقة الشمالية سيكون الطقس فيها غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات، والرياح تكون جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة".

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