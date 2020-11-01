البعيجي : لن نسمح باقتراض الحكومة ما يتجاوز دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين

2020/11/01 | 10:29 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ استغرب النائب منصور البعيجي الاخفاق الكبير بملف رواتب الموظفين والمتقاعدين التي لم تصرف الى يومنا هذا ، والاف العوائل تعاني من تأخر صرف رواتبهم ولم تحرك الحكومة ساكنا غير تمسكها بقانون الاقتراض من اجل دفع الرواتب .وقال البعيجي :" على الحكومة ان تفعل القطاعات الاخرى الصناعية والزراعية والكمارك وشركات الهاتف النقال فانها كافية لسد العجز ودفع الرواتب ، والامر لايتطلب غير التعامل بحزم مع هذه القطاعات ودعمها فانها كفيلة بعبور الازمة الاقتصادية التي يمر بها البلد ".وقال النائب منصور البعيجي في بيان صحفي :" اننا في مجلس النواب لن نسمح باقتراض للحكومة يتجاوز دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين ، لان اي اقتراض فيه مبالغة يدفع بالبلد الى ديون كبيرة تدفعها الاجيال المقبلة وهذا مالانقبل به نهائيا ".واضاف :" ان الاعتماد على النفط كمصدر للتمويل وترك المصادر الاخرى ، هو مااوصلنا الى مانحن عليه، لذلك يجب التوجة للسيطرة على المنافذ الحدودية وايراداتها وتفعيل القطاعات الاخرى لعبور الازمة الاقتصادية بعيدا عن الاقتراض وتكبيل البلد بديون لعدة سنوات تدمر الاجيال القادمة "./انتهى2

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