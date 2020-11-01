نائب: عدم صرف الرواتب اخفاق كبير للحكومة لايمكن السكوت عليه

2020/11/01 | 10:30 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..استغرب عضو مجلس النواب منصور البعيجي، الاحد، الاخفاق الكبير بملف رواتب الموظفين والمتقاعدين التي لم تصرف لغاية الان، مبينا الحكومة لم تحرك ساكنا غير تمسكها بقانون الاقتراض من اجل دفع الرواتب .وقال البعيجي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، “اننا في مجلس النواب لن نسمح باقتراض للحكومة يتجاوز دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين لان اي اقتراض فيه مبالغة يدفع بالبلد على ديون كبيرة يدفعها الاجيال المقبلة وهذا مالانقبل به نهائيا”.وأضاف أن “الاعتماد على النفط كمصدر للتمويل وترك المصادر الاخرى هو مااوصلنا الى مانحن عليه لذلك يجب التوجة للسيطرة على المنافذ الحدودية وايراداتها وتفعيل القطاعات الاخرى هو الكفيل بعبور الازمة الاقتصادية بعيدا عن الاقتراض وتكبيل البلد بديون لعدة سنوات تدمر الاجيال القادمة”.ودعا البعيجي الحكومة الى “تفعيل القطاعات الاخرى الصناعية والزراعية والكمارك وشركات الهاتف النقال فأنها كافية على سد العجز ودفع الرواتب والامر لايتطلب غير التعامل بحزم مع هذه الفطاعات ودعمها فاانها كفيلة بعبور الازمة الاقتصادية التي يمر بها البلد”.



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