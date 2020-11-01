اصابة رئيس نادي اربيل بفيروس كورونا

2020/11/01 | 10:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اصيب رئيس نادي اربيل الرياضي، عبد الله مجيد، بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وقال المنسق الاعلامي للنادي ريبين رمزي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “رئيس النادي عبد الله مجيد، اصيب بفيروس كورونا المستجد”.

واوضح أن “مجيد ظهرت عليه آثار الاصابة بالفيروس خلال الايم الماضية، الامر الذي دفعه الى اجراء الفحوص الطبية التي اكدت اصابته يوم امس”.

يذكر ان فيروس كورونا تسبب بوفاة واصابة عدد من الرياضيين ابرزهم احمد راضي وناظم شاكر وعلي هادي.



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