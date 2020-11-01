تجدد الاحتجاجات في الناصرية.. مسيرة غاضبة نحو مبنى المحافظة (فيديو)

2020/11/01 | 10:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

جدد المتظاهرون في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، الأحد، احتجاجهم من خلال مسيرات ’غاضبة’ جابت شوارع المدينة.



واظهرت مقاطع مصورة تابعها "ناس"، (1 تشرين الثاني 2020)، حشود من المتظاهرين في مسيرة نحو مبنى المحافظة مرددين هتاف "الما يگدر للمنصب..



لا يتوازه عليه"، في إشارة إلى عدم كفاءة المسؤولين في المحافظة.

وحذرت عوائل ضحايا الاحتجاجات في محافظة ذي قار، مساء أمس، من محاولة فض الاعتصام في ساحة الحبوبي وسط المحافظة، مطالبين في ذات الوقت القوات الأمنية بتوفير الحماية للساحة.

وجاء في بيان مرئي، لعوائل الضحايا، تابعه "ناس" (31 تشرين الأول 2020): "نحذر من أي تدخل لفض الاعتصام السلمي في الحبوبي ونطالب قيادة عمليات سومر وقيادة شرطة ذي بتوفير الحماية اللازمة للساحة".

وأضاف البيان، "نحن عوائل الشهداء مستمرين في اعتصامنا السلمي لحين تحقيق المطالب ونطلب من المنتفضين والثوار ضبط النفس والحفاظ على سلمية الثورة وامن المحافظة".

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